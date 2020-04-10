جرار: “أتدرب باستمرار وأتمنى استئناف المنافسة في أقرب فرصة”

تحدث عادل جرار، لاعب نادي شباب بلوزداد، عن التدريبات الخاصة التي يقوم بها للحفاظ على لياقته في الفترة الحالية، مبديا أمله في استئناف المنافسة في أقرب فرصة.

وصرح جرار، للإذاعة الوطنية: “أعتني بنفسي وبجاهزيتي على الدوام، خلال هذه الفترة الخاصة، سواء من ناحية نوعية الأكل، أو حجم التدريبات التي أقوم بها للحفاظ على لياقتي”.

وأضاف: “بالإضافة لذلك أنا على اتصال دائم مع المحضر البدني للفريق، لأخذ نصائحه، لأكون على أتم الإستعداد عند استئناف المنافسة”.

وتابع عادل جرار “بكل صراحة رغم التدريبات الخاصة التي أقوم بها، أنا أشتاق كثيرا لمداعبة الكرة، وأتمنى أن ننهي الموسم الجاري في أقرب فرصة”.