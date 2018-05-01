جرار: ” الكأس إختارت بلعباس ..ونطلبو من الأنصار يسمحولنا”

الرياضة
  • -
  • 0
جرار: ” الكأس إختارت بلعباس ..ونطلبو من الأنصار يسمحولنا” جرار
بقلم كريم.تيغرمت

أعرب متوسط ميدان شبيبة القبائل عادل جرّار عن أسفه الشديد عقب خسارة فريقه نهائي كأس الجمهورية أمام إتحاد بلعباس بنتيجة 2-1.

وقال مسجل الهدف الوحيد لصالح فريق الكاناري في تصريح للنهار بعد نهاية المباراة:

“المباراة كانت صعبة مثل جميع النهائيات السابقة،  كما نعرف فإن النهائيات  تلعب على تفاصيل صغيرة ..الله غالب ، تلقينا هدفا مباغتا مع الدقيقة الأولى من اللقاء الحظ لم يكن بجانبنا والكأس إختارت فريق إتحاد بلعباس “.

وأضاف: “الأنصار الذين تنقلو اليوم إلى ملعب 5 جويلية يسمحولنا لأننا كنا نرغب في التتويج لكن الله غالب لم نوفق في هذا اللقاء”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital