جرار: ” الكأس إختارت بلعباس ..ونطلبو من الأنصار يسمحولنا”

أعرب متوسط ميدان شبيبة القبائل عادل جرّار عن أسفه الشديد عقب خسارة فريقه نهائي كأس الجمهورية أمام إتحاد بلعباس بنتيجة 2-1.

وقال مسجل الهدف الوحيد لصالح فريق الكاناري في تصريح للنهار بعد نهاية المباراة:

“المباراة كانت صعبة مثل جميع النهائيات السابقة، كما نعرف فإن النهائيات تلعب على تفاصيل صغيرة ..الله غالب ، تلقينا هدفا مباغتا مع الدقيقة الأولى من اللقاء الحظ لم يكن بجانبنا والكأس إختارت فريق إتحاد بلعباس “.

وأضاف: “الأنصار الذين تنقلو اليوم إلى ملعب 5 جويلية يسمحولنا لأننا كنا نرغب في التتويج لكن الله غالب لم نوفق في هذا اللقاء”.