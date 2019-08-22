جرار: “المعنويات مرتفعة وهدفنا العودة بتأشيرة التأهل”

كشف لاعب شباب بلوزداد، عادل جرار، أن الإنطلاقة الجيدة التي حققها فريقه في البطولة، ساعدتهم على التحضير جيدا لمواجهة القطن التشادي.

وصرح عادل جرار، لتلفزيون “النهار”: “التحضيرات لهذه المباراة جرت في أحسن الظروف، والمعنويات كانت مرتفعة”.

وأضاف: “الإنطلاقة الجيدة التي حققناها في البطولة الوطنية، بتحقيقنا لأربعة نقاط، في مبارتين، ساعدتنا على التحضير جيدا لمواجهة القطن التشادي”.

وختم عادل جرار تصريحاته قائلا: “ندرك أن مباراتنا أمام القطن التشادي لن تكون سهلة، لكننا سنعمل على العودة بتأشيرة التأهل”.