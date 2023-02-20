جرار: “هذا هو الفرق بين البطولة الليبية والجزائرية”

تحدث اللاعب الجزائري عادل جرار، عن التجربة التي يخوضها في الدوري الليبي، كاشفا الفرق بينه وبين البطولة الوطنية.

وصرح جرار، لتلفزيون “النهار”: “البطولة الليبية كانت متوقفة بسبب الحرب، وتم استئنافها في 2019، وهي بصدد استعادة مستواها تدريجيا”.

كما أضاف: “أنا متواجد في هذه البطولة رفقة النصر الليبي، إلى جانب عدة لاعبين جزائريين ينشطون في أندية ليبية أخرى على غرار منصوري، غراب، سماحي”.

وتابع عادل جرار: “الفرق بين البطولة الجزائرية، والليبية، متعلق بالأمور المادية، هنا في ليبيا نتقاضى أجورنا في وقتها، مقارنة ببعض الأندية في البطولة الجزائرية”.