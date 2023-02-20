جرار: “هذا هو الفرق بين البطولة الليبية والجزائرية”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث اللاعب الجزائري عادل جرار، عن التجربة التي يخوضها في الدوري الليبي، كاشفا الفرق بينه وبين البطولة الوطنية.
وصرح جرار، لتلفزيون “النهار”: “البطولة الليبية كانت متوقفة بسبب الحرب، وتم استئنافها في 2019، وهي بصدد استعادة مستواها تدريجيا”.
كما أضاف: “أنا متواجد في هذه البطولة رفقة النصر الليبي، إلى جانب عدة لاعبين جزائريين ينشطون في أندية ليبية أخرى على غرار منصوري، غراب، سماحي”.
وتابع عادل جرار: “الفرق بين البطولة الجزائرية، والليبية، متعلق بالأمور المادية، هنا في ليبيا نتقاضى أجورنا في وقتها، مقارنة ببعض الأندية في البطولة الجزائرية”.
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