جرار “هذا هو سرّ قوة شباب بلوزداد في الموسم الحالي”

كشف مهاجم شباب بلوزداد عادل جرار عن نقاط قوة الفريق هذا الموسم محليا وقاريا خلال الندوة الصحفية التي تواجد فيها رفقة المدرب كارلوس باكيتا.

وأكد عادل جرار كلامه “الفريق عاد الى الطريق الصحيح ونحن كلاعبين عرفنا كيفية التلاحم فيما بيننا لتقديم مصلحة عامة للجميع”. وأضاف “الموسم الماضي قدمنا مشوارا جيدا واقصينا امام الترجي التونسي. الموسم الحالي اعتبر نقطة قوتنا هي الحفاظ تقريبا على نفس تشكيلة الموسم الماضي”.

كما قال جرار “نتمنى التأهل افريقيا، وهو هدفنا الرئيسي بعد التفكير في الجولات المقبلة”.

كما ختم “من جانبي سأبقى مركزا و العمل بشكل أكبر. فقط أؤكد أني جاهز لتقديم الإضافة المرجوة سواء لعبت اساسيا أو احتياطيا”.

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