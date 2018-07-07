جرار يقتل صاحبه في سكيكدة

اهتز، مساء اليوم دوار “القوقعة” ببلدية أمجاز التشيش بسكيكدة، على وقع حادث أليم أودى بحياة الفلاح “ل،ط” في الستينات من العمر.

وحسب ما توفر من معلومات فإن الضحية كان على متن جراره قبل أن يترجل منه لقضاء عمل آخر.

لكنه لم يحكم ضبط المكابح ما جعل الجرار يواصل السير، وحين حاول الضحية إيقافه سقط أرضا تحت عجلاته،.

ليلفظ أنفاسه بعين المكان متأثرا بإصابة على مستوى الرأس.

وفي وقت تم تحويل جثة الضحية إلى العيادة المتعددة الخدمات، فتحت نصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث الأليم.