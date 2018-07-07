جرار يقتل صاحبه في سكيكدة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
جرار يقتل صاحبه في سكيكدة
بقلم محمد حمادة

اهتز، مساء اليوم دوار “القوقعة” ببلدية أمجاز التشيش بسكيكدة، على وقع حادث أليم أودى بحياة الفلاح “ل،ط” في الستينات من العمر.

وحسب ما توفر من معلومات فإن الضحية كان على متن جراره قبل أن يترجل منه لقضاء عمل آخر.

لكنه لم يحكم ضبط المكابح ما جعل الجرار يواصل السير، وحين حاول الضحية إيقافه سقط أرضا تحت عجلاته،.

ليلفظ أنفاسه بعين المكان متأثرا بإصابة على مستوى الرأس.

وفي وقت تم تحويل جثة الضحية إلى العيادة المتعددة الخدمات، فتحت نصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث الأليم.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital