جرار يلتحق بصفوف نصر حسين داي

التحق المهاجم عادل جرار بفريق نصر حسين داي الناشط في القسم الثاني من منافسة البطولة الوطنية قادما من نادي إتحاد واد سوف.

و قرر عادل جرار العودة للعب في الفريق العاصمي بعد تجربته التي تكلل بالناجح كثيرا مع واد سوف، و تجربته في البطولة الليبية، كما سبق لجرار حمل ألوان فريق شباب بلوزداد و شبيبة القبائل.

و من المنتظر، آن تكشف إدارة النصرية عن المستقدمين الجدد، خلال الأيام القليلة القادمة، بعد عودة الهدوء إلى إدارة النادي، و يتواجد اللاعب زواري و هشام نقاش إلى جانب صبري شرايطية.

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