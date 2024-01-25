جرار يلتحق بصفوف نصر حسين داي
بقلم عزيز طالبي
التحق المهاجم عادل جرار بفريق نصر حسين داي الناشط في القسم الثاني من منافسة البطولة الوطنية قادما من نادي إتحاد واد سوف.
و قرر عادل جرار العودة للعب في الفريق العاصمي بعد تجربته التي تكلل بالناجح كثيرا مع واد سوف، و تجربته في البطولة الليبية، كما سبق لجرار حمل ألوان فريق شباب بلوزداد و شبيبة القبائل.
و من المنتظر، آن تكشف إدارة النصرية عن المستقدمين الجدد، خلال الأيام القليلة القادمة، بعد عودة الهدوء إلى إدارة النادي، و يتواجد اللاعب زواري و هشام نقاش إلى جانب صبري شرايطية.
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