جرحى بعد “معركة” بالأسلحة البيضاء بسبب أرض فلاحية في أم البواقي!

خلفت، مؤخرا، مشاجرة جماعية وقعت بين مجموعة من الفلاحين الأحرار وأصحاب المستثمرة الفلاحية المسماة “موايسية سالم” الواقعة بمشتة “عرقوب الطين” ببلدبة “الضلعة” في ولاية ام البواقي، عدة جرحى، من بينهم اثنان أصيبا بجروح خطيرة وتم تحويلهما إلى إحدى المصحات العمومية للمعالجة من إصاباتهما الخطيرة، وهذا عقب نشوب معركة دموية استعملت فيها جميع الأسلحة البيضاء، من عصي وقضبان حديدية.

وحسب مصادر “النهار”، فإن أسباب هذه المشاجرة، تعود إلى خلاف حول أرض فلاحية بمساحة تقدر بحوالي 70 هكتارا تم حرثها وزرعها شعيرا وقمحا لينا من قبل الفلاحين الأحرار، وهي في الحقيقة ملك للمستثمرة الفلاحية التابعة لأملاك الدولة.

وحسب ذات المصادر، فإن اندلاع المشاجرة حدث وقت قدوم الفلاحين الأحرار على حصد ما زرعوه في الخريف، غير أن أصحاب المستثمرة اعترضوا سبيلهم ورفضوا قطعيا حصاد حوالي 70 هكتارا من الشعير والقمح اللين التي تبقى معرضة للتلف بسبب هذا النزاع، في ظل سكوت الجهات المعنية أو تدخل جهات أخرى كوسيط بين الطرفين لحصد المحصول وتركه في مكان حيادي إلى غاية الفصل في النزاع القائم بينهم.