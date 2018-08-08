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جرحى في إنحراف حافلة جرفتها السيول بالجلفة

أخبار الجزائر
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جرحى في إنحراف حافلة جرفتها السيول بالجلفة
بقلم مصطفى.ق

أدى حادث مرور وقع مساء اليوم الأربعاء بولاية الجلفة إلى إصابة 21 شخصا.

تمثل الحادث في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين تشتغل على خط سطيف-أدرار.

تم إجلاء المصابين من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى عاصمة  الولاية.

الحادث الذي وقع على محور الطريق الاجتنابي لمدينة الجلفة الرابط بين الطريق الوطني رقم واحد والطريق الولائي رقم 189.

تمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين وانقلابها جراء ارتفاع منسوب سيول الأمطار بواد ” الفيجل”.

وكانت الحافلة تقل 38 راكبا، تم إجلاء من طرف أعوان الحماية المدنية زهاء 21 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين  10و60سنة.

منهم أربعة أشخاص تعرضوا لجروح وباقي ممن تم إجلاؤهم أصيبوا بحالة صدمة.

ولم تسجل فيها أية حالة وفاة، فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا الحادث وأسبابه.


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