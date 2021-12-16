جرحى في حادث إصطدام تسلسلي لعدد من المركبات بالطريق السيار في ميلة

علمت النهار بأن حادث مرور وقع صباح اليوم الخميس سبب عدة إصابات مما استدعى تحويلهم لمستشفى وادي العثمانية جنوب ولاية ميلة.

الحادث حسب المعلومات المتوفرة بشأنه ناجم عن تصادم عدة مركبات يقدر تعدادها بعشرة مركبات يرجح أن سوء الأحوال الجوية والضباب كان سببا حسب المرجع. الذي اضاف بأن المصابين حولوا لتلقي الإسعافات حيث أصيب ستة أشخاص بجروح بسيطة و متفاوتة .

وقد وقع الحادث بالطريق السيار شرق غرب النقطة الكيلومترية 145 بالإقليم الجغرافي المار على بلدية شلغوم العيد.

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تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، من توقيف 3 أشخاص تورطوا في عملية إقتحام وسرقة محل لبيع وتصليح العجلات ببلدية سنجاس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناءا على شكوى تقدم بها صاحب المحل ضد مجهولين بعد تعرض محله للسرقة. حيث تفاجأ باختفاء آلتين لفتح براغي العجلات وقارورة غاز البوتان متوسطة الحجم.

وبعد التحقيق والتحري في القضية الحال من خلال تنشيط عنصر الإستعلام. تم تحديد هوية المشتبه فيهم الذين قاموا بسرقة الأغراض و نقلها إلى مدينة الشلف. وبيعها لصاحب مستودع مخصص لطلاء السيارات بحي بن سونة.

كما أوضح البيان، أن مصالح الدرك الوطني تنقلت إلى المستودع، أين تم العثور على المسروقات واسترجاعها مع عرضها على صاحب العمل الذي تعرف عليها و أكد بأنها ملكه.يتم إنجاز ملفات جزائية ضد الأشخاص الموقوفين في إنتظار إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

طالع ايضا:أم البواقي: هلاك شخص في حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة

لقي شخص حتفه إثر حادث مرور وقع في الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس تمثل في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة سياحية بالقرب من قرية المدفون على مستوى الطريق الوطني رقم 10 الرابط بين ام البواقي وعين البيضاء .

و بحسب مصادر النهار اون لاين فإن الضحية سائق السيارة تم تحويله الى المستشفى .