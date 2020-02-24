جرحى في شجار عنيف بين جناحين لتنظيم طلابي بجامعة تيارت

أصيب اليوم ما لا يقل عن 5 طلبة بجروح منفاوتة الخطورة في شجار وصف بالعنيف بين جناحين بنتميان لتنظيم طلابي واحد.

وقالت مصادر طلابية ان الشجار بدأ بملاسنات كلامية تزامن مع معرض للكتاب أقيم بكلبة العلوم السياسية بمجمع كارمان من تنظيم جناح ينتمي للإتحاد الطلابي الحر .

وذلك بجناح آخر لنفس التنظيم والكل يرى احقيته القانونية في تمثيل UGEL في جامعة تيارت قبل أن يتطور الى تشابك بالايدي استعملت فيها الات حادة كما تردد.

مما أدى الى إصابة ما لا يقل عن 5 طلبة من كلا الجناحين أحدهما أصيب بنزيف دموي على مستوى اليد استدعى الامر نقله الى العيادة والبقبة على مستوى الوجه والعين.

وحسب ذات المصادر فكاد الوضع ان يتطور الى ما لا يحمد عقباه لولا تدخل عدد من زملائهم لغك الشجار.

واستنكر بعض الطلبة ذلك خاصة وأن سبب الشجار وصفوه بالتافه.

وقد علمت النهار من ذات المصادر ان كلا الطرفين رفعا شكوى الى مصالح الأمن الحضري العاشر.

فيما يسعى بعض زملائهم لاحتواء الوضع والصلج بين الطرفين قبل وصوله الى القضاء