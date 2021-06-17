جرحى واصابات بليغة في معركة بسبب “منبه” دراجة نارية خلال وقت السحور بالعاصمة

شهد الحي الشعبي “ساكريكور” بالجزائر العاصمة، مشاجرة عنيفة بين أبناء الحي، خلال شهر رمضان المنصرم، تزامنا ووقت السحور، كانت سببها منبه دراجة نارية، كان على متنها أحد المتهمين المدعو “عبد الحكيم” برفقة طفلة صغيرة”.

ولأن صوت المنبه، تسبب في ضجيج انزعج له سكان الحي، جعل الضحية “طارق” يطلب من المتهم الكف عن فعلته، غير أن هذا الأخير رفض ذلك ورد عليه بطريقة استفزازية جعلت الضحية ينزل له، وخلالها وقعت مشادات لسانية، بين المتهم والضحية، تطورت إلى مشاجرة، جعلت المتهم” عبد الحكيم “يستنجد بشقيقه “منير” بائع الشواء.

هذا الأخير قدم برفقة مجموعة من الأشخاص مدججين بالأسلحة، لتشتد المشاجرة بينهم خلفت إصابات بليغة بين المجموعتين المتناحرتين.

الجريمة انطلقت التحريات بشأنها، على إثر نداء من قاعة العمليات لمصالح الأمن الحضري مصطفى باشا ،بتاريخ 14ماي 2019، الموافق لشهر رمضان في حدود الساعة الواحدة وثلاثون دقيقة صباحا، وعليه توجه رجال الشرطة إلى شارع مولود زادي سيدي أمحمد.

واتضح بأن الحادثة تتعلق بمشاجرة بعين المكان، وهناك تبين أن كل من الضحية “ا. ح. عبد الحكيم” مصاب بجروح بليغة على مستوى الرقبة والخصر، الظهر والرجل اليسرى، وإصابة أخرى على مستوى العين اليسرى، فيما تعرض شقيقه “طارق” بجروح على مستوى الخصر والعين اليسرى والظهر، بواسطة أسلحة بيضاء، من طرف كل من المدعوين “ع. عبد القادر” وشقيقه “منير” وأشخاص آخرين.

وعلى إثره باشرت ذات المصالح تحريات مكثفة، كللت بتوقيف كل من المشتبه فيه “ع.عبد القادر”، فيما بقي شقيقه في حالة فرار قبل أن يتقدم لمصالح الأمن بعد صدور امر بالقبض الجسدي في حقه من طرف قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد.

وصرح الضحية “ا. طارق” انه بتاريخ الوقائع كان متواجد بالبيت، فسمع ضجيج منبه صوتي، وعند إطلاله من الشرفة وجد “عبد القادر “على متن دراجة نارية برفقة طفلة صغيرة فطلب منه الكف لانزعاجه من المنبه، غير أنه واصل تشغيل المنبه من غير مبالاة.

ورد عليه بعبارة “ندير واش نحب” ،فنزل إليه للاستفسار منه حينها ثار وقام بسبه، عندها تقدم شقيقه “عبد الحكيم” لفض الخصام، ليقوم في تلك الأثناء” عبد القادر” بلكم شقيقه على الوجه ولاذ بالفرار، ليعود بعد بضعة دقائق برفقة عشر أشخاص مدججين بالاسلحة البيضاء.

وخلالها يقول الضحية قام شقيقه” منير” الذي يملك طاولة لبيع الشواء على بعد 10 أمتار بضربه برفقة شقيقه “عبد الحكيم” المدعو” حكيم قوقو” على مستوى الظهر والعين اليسرى، كلفته الضربة عجزا طيبا لمدة 21 يوما.

كما أفادت الضحية الثانية”عبد الحكيم” انه وبعد مشاهدته شقيقه “طارق” دخل في مناوشات كلامية مع “عبد القادر” توجه اليهما قصد فك النزاع، حينها قام المشكو منه بضربه بلكمة على الوجه ثم لاذ بالفرار، وبعد لحظات رجع من جديد برفقة مجموعة من الأشخاص مدججين بالاسلحة البيضاء الذين تهجموا عليهم وقاموا بالاعتداء عليهم بالسكاكين.

وجراء ذلك قال أنه أصيب بنزيف وجروح مختلفة على مستوى الظهر، الرقبة والرجل اليمنى ،كلفته عجزا طبيا لمدة 21 يوما.

وتابعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الخميس المتهمين الشقيقين “منير” و”عبد القادر” والمدعوان”ر. عبد السلام” ،”ل. احمد” المكنى “قوقو” جناية محاولة القتل ،أين اعترف المتهم “منير” بأنه حقيقة ندخل لأجل فك الشجار بين شقيقه “عبد القادر” بعدما شاهده يتعرض للضرب على يد “حكيم”.

غير أن “طارق” وجه له ضربة على مستوى الرأس، فاستفزه الأمر وقام بتوجيه ضربات له، نافيا استعماله السكين الذي أكد بشأنه بأنه لم يجلبه عن سبق اصرار لأجل استعماله، وإنما نسيه في جيب مئزره باعتباره يستعمله في تقطيع الخبز لبيع الشواء.