جرحى وتحطيم محلات بعد أحداث شغب في مُباراة بتيارت

شهدت أمس الجمعة، بلدية مدريسة أعمال شغب عقب مُباراة محلية، تسببت في إصابة عدد من الأنصار وتحطيم مركبات.

وقال شهود عيان أن الأمور كانت تسير عاديا منذ بداية المباراة بين فريق أولمبيك مدريسة وفوز فرندة اللذان يلعبان في القسم الجهوي الأول رابطة سعيدة.

وتواصل اللقاء بشكل طبيعي إلى غاية تسجيل فريق مدريسة هدفا في الدقيقة 30 من الشوط الثاني، وهنا بدأت مؤشرات التوتر لدى الفريقين مع قرب نهاية اللقاء.

وازداد الوضع سوءا بعد قرار الحكم بطرد لاعب من فريق فرندة ببطاقة حمراء وهنا تطور الوضع وبدأ رشق الملعب من طرف أنصار فرندة لأرضية الميدان بالحجارة.

وحسب شهود عيان من مدريسة اضطر الحكم توقيف اللقاء، حيث نزل أنصار الفريق الزائر إلى الملعب و رفضوا مغادرته و بدأت الأمور تخرج عن السيطرة.

و امتدت الى خارج الملعب، حيث بدأت المناوشات و الرشق بالحجارة و أصيب عدد بجروح متفاوتة الخطورة واستمرت المناوشات الى الليل.

و اتهم سكان مدريسة أنصار فرندة بتحطيم واجهات بعض المحلات وإشارات المرور، مما جعل مصالح الدرك الوطني تتدخل للفصل بين أنصار الفريقين و تمكنت من تهدئة الأوضاع و مرافقة أنصار فرندة إلى غاية خروجهم من مدريسة.