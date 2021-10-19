جرحى وحرائق في إحتفالات المولد النبوي

قامت وحدات الحماية المدنية، عشية الإحتفال بالمولد النبوي الشريف، بعدة تدخلات من اجل إسعاف وتحويل شخصين مصابين وكذا إخماد 31 حريقا.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، قامت إسعافات الحماية المدنية، بتقديم الإسعافات الأولية لشخصين مصابين بحروق وجروح، ويتعلق الأمر بطفل يبلغ من العمر 14 سنة ببلدية بوزريعة مصاب بحروق على مستوى فمه، وشخص أخر ببلدية رويبة ذا سن 51 سنة مصاب بجروح على مستوى وجهه أسفل العين.

كما قامت وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر بإخماد 31 حريق، منها 17 حريق أحراش وحشائش يابسة على مستوى بلديات باب الواد، وسطاولي، وبوزريعة، والرويبة، والعاشور، وشراقة، وبئر خادم، والقبة، وبوروبة، وجسر قسنطينة، والعاشور، ودالي إبراهيم، والحراش، وعين البنيان، وبرج البحري.

بالإضافة إلى إخماد 3 حرائق منزل ببلديات الدار البيضاء بحي الموز وكذا ببلدية الحراش بشارع الثورة، وحريق واحد ببلدية سيدي عبد الله بحي عشرة ألاف مسكن.

كما مكن التدخل السريع لفرق الحماية المدنية من إخماد 4 حرائق نشبت على مستوى شرفات المنازل ببلديات : الحراش، وبئر خادم، بئر توتة و شراقة.

في حين قام أعوان الحماية المدنية بإخماد عدة حرائق أشجار ونخيل ببلديات باب الواد “15 شجرة بداخل مدرسة أيت أورجة”، وعبر بلديات رايس حميدو، ودالي إبراهيم، وحسين الداي، والقبة، وكذا حريق بقايا البلاستيك ببلدية الرويبة بمؤسسة لإعادة تدوير البلاستيك وحريق بفناء منزل بحي السليمان ببلدية الشراقة.

وأشار البيان، إلى أن هذه التدخلات كانت بداية من الساعة 18 و 20 دقيقة إلى غاية منتصف الليل.

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