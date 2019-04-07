جرح سائق جرافة وانحراف قطار في حادثتين متفرقتين بسيدي بلعباس ومستغانم

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس، لاسعاف سائق جرافة تعرض لجروح بسبب حادث تصادم قطار نقل المسافرين بالجرافة.

ونُقل الضحية البالغ من العمر 72 سنة على اثرها الى المستشفى الجامعي عبد القادر حساني بلدية سيدي بلعباس

القطار كان متوجه من مدينة سيدي بلعباس الى مدينة تلمسان.

وفي حادثة أخرى تمكنت مصالح الحماية المدنية، صبيحة اليوم، من التدخل بسبب انحراف قطار نقل المسافرين متوجه من المحمدية إلى مستغانم عند النقطة الكيلومترية 36 بشارع قنيطري وسط مدينة حاسي ماماش.

حيث تسبب الأمطار المتهاطلة، في نزول أرضية السكة مما خلف انحراف عربتين لنقل المسافرين دون تسجيل خسائر بشرية تذكر.