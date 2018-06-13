جرح قيادي من حركة حمس في حادث مرور بالوادي

خلف حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 3 في الحجرة الكيلمترية بالقرب من المغير بولاية الوادي 9 جرحى.

واشارت مصدر طبي ان من بين الجرحى القيادي في حركة حمس بن فرحات عبد الرحمان البالغ 56 سنة.

الذي تعرض لكسور على مستوى الرجل اليسرى واصابة على مستوى الكتف.

الحادث وقع بين بلديتي المغير وأم الطيور بالوادي اصيب فيه البرلماني السابق و 6 من افراد عائلته وجريحين اخريين.

و تدخلت أعوان الحماية المدنية لنقل الجرحى لمستشفىى سعيد ذباخ بالمغير وتقديم الاسعافات الاولية.

فيما فتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة أسباب و حيثيات الحادث.

قائمة الجرحى:

– خليفي دحمان 20 سنة أم الطيور

– خليفي كمال 31 سنة ام الطيور

– بقار سمية 40 سنة ام الطيور

– بن حامد هاجر 24 سنة سيدي عمران

– رتمي ايمان فاطمة الزهراء 26 سنة تماسين

– بن فرحات صفاء 23 سنة سيدي عمران

-بن فرحات عبد الرحمان 56 سنة سيدي عمران

-بن فرحات جمانة 16 سنة سيدي عمران

– بن فرحات نور الهدى 14 سنة سيدي عمران