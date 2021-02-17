جردوها من ملابسها واقتحموا منزلها.. أشقاء يعتدون على أختهم المحامية

عالجت محكمة الجنح بسيدي امحمد قضية محامية رفعت شكوى ضد أشقائها وزوجة شقيقها بتهم مخالفة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض محظور.

وتحركت قضية الحال بعد تعرض الضحية لاعتداء بأسلحة بيضاء، والتهديد من قبل أشقائها وزوجة شقيقها، بسبب الميراث ، بعد استفادة الضحية من شقة منحها لها والدها.

وقائع القضية حسب ما جاء في جلسة المحاكمة تعود الى قيام المتهمين بالتسلل إلى مسكن المحامية وهي شقيقتهم الصغرى على الساعة السابعة صباحا.

حيث قاموا بتحطيم غرفة نومها وضربها بواسطة عصا خشبية، ووجهوا لها ضربات في مختلف أنحاء جسمها.

كما قام أحد إخوتها بكسر الأبواب والنوافذ، إلى جانب زوجة شقيقها هي الأخرى متابعة في القضية بتهمة الضرب والجرح العمدي.

حيث اعتدت، بواسطة ” حلال”. هذا و قد إستفاذت الضحية بعجز عن العمل لمدة 15 يوما بشهادة طبية.

المتهمون وأثناء مثولهم أمام هيئة المحكمة، أنكروا التهم الموجهة إليهم و صرحوا انهم لم يعتدوا على شقيقتهم بواسطة أسلحة بيضاء محظورة.

من جهتها شقيقة زوجها المتابعة بتهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض محظور، أنكرت هي الأخرى ضربها للضحية.

كما أكدت أن الأخيرة من التي اعتدت عليها وقامت بشدها من شعرها بالتواطؤ مع والدتها.

أما الضحية خلال سماعها من قبل قاضي الجلسة تمسكت بشكواها.

وأكدت أن إخوتها ارادو الإستيلاء على شقتها التي تحصلت عليها من قبل والدها عن طريق عقد هبة بتاريخ 2 أكتوبر 2016.

كما صرحت أنها تفاجأت بتسلل أشقائها الستة إلى مسكنها الزوجي على الساعة السابعة صباحا و القيام بالاعتداء عليها.

كما صرحت أن زوجة شقيقها اعتدت عليها بواسطة “حلال” و شقيقها الأصغر حطم غرفة نومها.

هذا و قد طالبت هيئة دفاع الضحية بدينار رمزي كتعويض عن الضرر التي تعرضت له الضحية.

من جهته وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمدـ التمس عقوبات متفاوتة ترواحت ما بين شهرين وعامين حبسا نافذا في حق المتهمين.

هذا وقرر القاضي تحديد تاريخ الأسبوع المقبل النطق بالحكم في القضية.