جريحان إثر اصطدام بين قطار و حافلة و سيارة بالبوني في عنابة
بقلم هشام قاسمي
تدخلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة 11 سا 38 د من اجل حادث مرور يتمثل في إصطدام بين قطار و حافلة و سيارة سياحية. بالمكان المسمى حي بوسدرة بلدية ودائرة البوني.
أسفر الحادث عن تسجيل اصابتين 31 و 34 سنة لهما إصابات مختلفة تم إسعافهما وتحويلهما إلى المستشفى.
من جهتها المصالح الامنية المختصة اقليميا، و عقب سماعها بالحادثة تنقلت على جناح السرعة ، و فتحت تحقيق ، لمعرفة الأسباب الحقيقية له .
