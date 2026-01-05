جريحان إثر اصطدام بين قطار و حافلة و سيارة بالبوني في عنابة

تدخلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة 11 سا 38 د من اجل حادث مرور يتمثل في إصطدام بين قطار و حافلة و سيارة سياحية. بالمكان المسمى حي بوسدرة بلدية ودائرة البوني.

أسفر الحادث عن تسجيل اصابتين 31 و 34 سنة لهما إصابات مختلفة تم إسعافهما وتحويلهما إلى المستشفى.

من جهتها المصالح الامنية المختصة اقليميا، و عقب سماعها بالحادثة تنقلت على جناح السرعة ، و فتحت تحقيق ، لمعرفة الأسباب الحقيقية له .