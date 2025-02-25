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أخبار الجزائر

جريحان إثر انفجار غاز GPL داخل ورشة بمعسكر

بقلم أمينة داودي
جريحان إثر انفجار غاز GPL داخل ورشة بمعسكر
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تسبب إنفجار غاز GPL داخل ورشة على مستوى ولاية معسكر في إصابة شخصين بجروح مختلفة.

و تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 10سا50د، من أجل حادث إنفجار غاز GPL داخل ورشة لتركيب و تصليح قارورات GPL. بالمكان المسمى شارع الشهيد لعربي محمد ببلدية و دائرة معسكر.

حيث تمت السيطرة على الحريق و إخمادة، وخلف الحادث إصابة شخصين بحروق من الدرجة الأولى و الثانية. يبلغان من العمر 25 سنة و 40 سنة. تم إسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي.

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