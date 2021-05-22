جريحان بعد انهيار منزل في “المدينة القديمة” بعنابة

“المير” أكد مراسلة الوزارة الأولى لوضع برنامج إعادة تهيئة البنايات الهشّة

أصيب، أول أمس، شخصان بجروح خطيرة بعد انهيار أرضية شقة عمارة سكنية في المدينة القديمة “لا بلاص دارم” بعنابة، في ثاني حادثة خلال 48 ساعة الماضية، بعد تسجيل انهيار سقف منزل آخر في المدينة القديمة، زوال أمس.

وقد عاش، أمس، قاطنو المدينة القديمة “لا بلاص دارم” بولاية عنابة، لحظات هلع ورعب إثر انهيار أرضية شقة لعمارة سكنية مكونة من ستة طوابق، مما تسبب في حسائر مادية كبيرة.

وأكد ضابط المناوبة بمديرية الحماية المدنية بعنابة لـ”النهار”، أن مصالحها سجلت تدخلين لانهيار جدران وأرضيات مساكن قديمة، أولها حادث سجل في حدود منتصف النهار و15 دقيقة من يوم الجمعة، من أجل سقوط جزئي لأرضية شقة مكونة من غرفة زائد مطبخ بعمارة سكنية، تقع بحي “رشدي علي 2” بالمدينة القديمة “بلاص دارم” والمعروف بـ “كارامون”، مما خلف خسائر مادية تتمثل في سقوط جزئي لأرضية شقة على محل تجاري لبيع الخضر والفواكه، مع إنقاذ شخصين كانا محاصرين وسط الركام داخل المنزل، وتقديم الإسعافات لهما في عين المكان، مع تقديم الإرشادات لصاحبة المنزل “س.ع” 54 سنة، ولصاحب المحل التجاري “ش.س”، البالغ من العمر خمسين سنة.

وسجلت أيضا وحدات الحماية المدنية تدخلا آخر، مساء أمس، في حدود الثانية وأربعين دقيقة، بعد انهيار سقف منزل بطول حوالي خمسة أمتار مربعة، لبناية سكنية قديمة، تتكون من طابق أرضي وآخر علوي، ووقع الإنهيار في جزء من غرفة مع مطبخ، وإسعاف مستأجر المنزل “ا.س”، البالغ من العمر 46 سنة، في عين المكان.

وأكد رئيس بلدية عنابة، الطاهر مرابطي، لـ”النهار”، أنه تم تشكيل لجنة خاصة مؤخرا، شرعت في إحصاء كامل السكنات المهددة بالإنهيار في المدينة القديمة “لا بلاص دارم”، مع مراسلة مصالح الوزارة الأولى للتدخل العاجل لوضع مخطط مستعجل لإعداد مشروع تهيئة وترميم السكنات والبنايات المهددة بالإنهيار.