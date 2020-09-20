جريحان في إنقلاب شاحنة صهريج بطريق إليزي جانت (صور)

إنحرفت مساء اليوم الأحد، شاحنة ذات صهريج تنقل الوقود على مستوى الطريق الوطني رقم 03 الرابط بين إليزي وجانت.

وحسب شهود عيان لـ “النهار”، فإن انقلاب الشاحنة الذي وقع على بعد 60 كلم عن مدينة إليزي بإتجاه جانت، وأسفر عن إصابة السائق ومرافقه بجروح متفاوتة الخطورة، حدث بعد أن فقد السائق السيطرة على الشاحنة الصهريج بسبب المنعرجات والمنحدرات الخطيرة ولحسن الحظ لم يخلف الحادث أية خسائر بشرية.

وقد تدخل أعوان الحماية المدنية بالمركز المتقدم بفضنون لنقل الجرحى إلى مستشفى وانتيميضي بمدينة إليزي لتلقي العلاج. فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.