جريحان في حادثين منفصلين بتبسة

أصيب شخصين بجروح في حادثي مرور منفصلين وقع اليوم الإثنين بالطريق الوطني رقم 10 بولاية تبسة.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث الاول وقع على الساعة 12سا:45د بالمكان المسمى تيفاست بذات الولاية .

اين قامت سيارة بدهس شخص يبلغ من العمر حوالي 27 سنة ما تسبب في الام على مستوى الرجل اليسرى وجروح في الركبة .

وقد تم نقله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية عاليا صالح بالجرف.

بينما تم تسجيل الحادث الثاني على مستوى الطريق الوطني رقم 10 على الساعة 13سا:55د بالمكان المسمى الحمامات

حيث تمثل في اصطدام بين سيارة سياحية وسيارة نفعية.

ما خلف عن إصابة شخص يبلغ من العمر حوالي 41 سنة له الام على مستوى الصدر، تم إسعافه وتحويله إلى استعجالات الحمامات.