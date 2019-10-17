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جريحان في حادثي مرور بالبويرة

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جريحان في حادثي مرور بالبويرة
بقلم مصطفى.ق

وقع حادثي مرور اليوم بإقليم ولاية البويرة، تسببا في إصابة شخصين بجروح خفيفة.

الحادث الاول وقع بالمنطثة المسامات “جسر السايح”  تمثل في صدم  سيارة لشخصين.

الضحيتين من جنس أنثى تبلغان في العشرينيات من العمر، تدخلت مصالح الحماية المدنية و قدمت لهما الإسعافات الأولية وتم نقلهما إلى مستشفى المدينة.

وفي حدود الساعة الساعة 18سا 00 د وقع حادث مرور بين سيارة إسعاف وسيارة نفعية.

الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 18  في شقه الرابط بين عين بسام وبويرة بالمكان المسمى سعيد عبيد.

سيارة الاسعاف تابعة لمستشفى عين بسام كانت تقل مريض تم تحويله إلى المستشفى البويرة.


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