جريحان في حادثي مرور ببسكرة

أُصيبا شخصين بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثي مرور متفرقين، وقعا مساء اليوم، ببلديتي طولقة والقنطرة، في ولاية بسكرة.

وأورد بيان الحماية، أنّ الحادث الأول الذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 3 بالقرب من مصنع طهراوي منبع الغزلان.

أين نجم عن انحراف شاحنة ذات مقطورة من نوع رونو وانقلابها، قد خلف جريح واحد “رجل 27 سنة”.

وقد تم تقديم الإسعافات الأولية الضرورية في عين المكان ثم إجلائه إلى المستشفى، والتأكد من عدم وجود عوائق بالطريق.

أما الحادث الثاني وقع بالمكان المسمى عين خديجة فرفار ببلدية طولقة، أين أسفر عن جريح.

تم إجلائه وإسعاف الجريح من طرف أعوان الحماية إلى مستشفى طولقة، حسب ذات البيان.