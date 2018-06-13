جريحان في حادثي مرور بتبسة

وحسب مصالح الحماية المدنية فغن لحادث الأول وقع على الساعة 14سا و30د، مستوى الطريق الولائي رقم 01 بالمكان المسمى الردامة.

وتمثل في إنقلاب سيارة سياحية من نوع رونو سيمبول، ما أسفر إصابة شخص يبلغ من العمر حوالي 49 سنة.

وقد تم تحويلهم وتحويله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى محمد الشبوكي بالشريعة.

في حين تم تسجيل الحادث الثاني على الساعة 17سا و10د، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 10 بالمكان المسمى حي الوئام 1.

وتمثل الحادث في إصطدام بين سيارة من نوع رونو سيمبول وشاحنة، ما أسفرعن إصابة سائق السيارة والبالغ من العمر68 سنة.

أين تم تقديم له الاسعافات الاولية وتحويله إلى إستعجالات عاليا صالح بالجرف تبسة.