جريحان في حادثي مرور بمستغانم

أخبار الجزائر
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جريحان في حادثي مرور بمستغانم
بقلم م. فيصل

شهدت اليوم الخميس مدينةمستغانم بسبب الاضطرابات الجوية وقوع حادثي مرور خلف جرح شخصين وإصابة 4 أخرين بالصدمة.

وأوضحت الحماية المدنية أن الحادث الاول وقع على الساعة التاسعة صباحا إثرإصطدام بين شاحنتين بالطريق الوطني رقم 17 أ-ب ببوقيرات.

حيث خلف إصابة سائق إحدى الشاحنتين بجروح بليغة ما ما تطلب استخدام وسائل تقنية للفك والتقطيع  لاستخراجه.

وتحويله نحو الاستعجالات الطبية الجراحية للمؤسسة الاستشفائية ” شيغيفارا” بمستغانم.

في حين وقع الحادث الثاني بالطريق الوطني رقم 17 ستغانم وحاسي مماش نجم عن اصطدام قطار مستغانم-المحمدية بسيارة.

ما اسفر عن في جروح للسائق وإصابة زوجته وأولاده الثلاثة بحالة صدمة، حيث وقع بتقاطع غير محروس للسكة الحديدية بالطريق.


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