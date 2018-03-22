جريحان في حادثي مرور بمستغانم

شهدت اليوم الخميس مدينةمستغانم بسبب الاضطرابات الجوية وقوع حادثي مرور خلف جرح شخصين وإصابة 4 أخرين بالصدمة.
وأوضحت الحماية المدنية أن الحادث الاول وقع على الساعة التاسعة صباحا إثرإصطدام بين شاحنتين بالطريق الوطني رقم 17 أ-ب ببوقيرات.
حيث خلف إصابة سائق إحدى الشاحنتين بجروح بليغة ما ما تطلب استخدام وسائل تقنية للفك والتقطيع لاستخراجه.
وتحويله نحو الاستعجالات الطبية الجراحية للمؤسسة الاستشفائية ” شيغيفارا” بمستغانم.
في حين وقع الحادث الثاني بالطريق الوطني رقم 17 ستغانم وحاسي مماش نجم عن اصطدام قطار مستغانم-المحمدية بسيارة.
ما اسفر عن في جروح للسائق وإصابة زوجته وأولاده الثلاثة بحالة صدمة، حيث وقع بتقاطع غير محروس للسكة الحديدية بالطريق.
التعليقات (0)