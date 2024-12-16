جريحان في حادث اصطدام قطار بسيارة في تلمسان

أصيب شخصان في حادث اصطدام قطار لنقل المسافرين بسيارة سياحية في ممر غير محروس بالمكان المسمى زاوية تغاليمت، بولاية تلمسان.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت من أجل حادث اصطدام قطار لنقل المسافرين خط (مغنية-تلمسان). بسيارة سياحية في ممر غير محروس بالمكان المسمى زاوية تغاليمت، ببلدية سيدي مجاهد دائرة بني بوسعيد.

حيث خلف الحادث إصابة شخصين يبلغان من العمر 59 سنة و 63 سنة بجروح مختلفة تم إسعافهما ونقلهما إلى مستشفى مغنية.

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