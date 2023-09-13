 جريحان في حادث انفجار غاز بولاية تيبازة

اصيب شخصان بجروح، مساء اليوم، في انفجار غاز المدينة في الطابق الثاني لبناية ببلدية تيبازة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 20سا02د من أجل حادث إنفجار غاز المدينة في الطابق الثاني لبناية سكنية ذات 03 طوابق متبوع بانهيار السقف ببلدية ودائرة تيبازة.

وخلف الحادث اصابة شخصين، الاول ذكر 45 سنة/ اصيب بحروق متفاوتة الخطورة، اما الضحية الثانية فتاة 17 سنة مصدومة تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.

هذا وتنقل والي تيبازة ابو بكر الصديق بوستة، الى مكان حادث انفجار الغاز بحي سيدي عبد القادر وسط مدينة تيبازة.