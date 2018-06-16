جريحان في غارة صهيونية على وسط غزة

أصيب شابان بجروح، مساء اليوم السبت، في قصف نفذته طائرة استطلاع صهيونية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأطلقت طائرة استطلاع تابعة لقوات الاحتلال الصهيوني، صاروخًا على الأقل مستهدفة مجموعة من المواطنين قرب مخيم العودة وسط القطاع.

ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح، نقلا لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لتلقي العلاج.

وسبق أن أعلن الاحتلال الصهيوني، خلال اليومين الماضيين إطلاق صواريخ من طائرات الاستطلاع.

زعم أنها “تحذيرية” محيط شبانٍ يحاولون إطلاق طائرات ورقية وبالونات تجاه مستوطنات “غلاف غزة”.

واندلع منذ صباح اليوم 15 حريقًا داخل الأراضي المحتلة إلى الشرق من قطاع غزة بفعل طائرات ورقية أطلقت من القطاع.

ووفق صحيفة “هآرتس” العبرية، فإن فرق الإطفاء تحاول إخماد تلك الحرائق.

وذكرت القناة العاشرة العبرية، أنه منذ الصباح وحتى المساء احترق حوالي 1000 دونم زراعي في مناطق مختلفة بـ”غلاف غزة”.