جريح في حادث انحراف سيارة وسقوطها في حفرة بالصفصاف في عنابة

أصيب شخص بجروح إثر حادث وقع اليوم على مستوى حي 400 مسكن الصفصاف بلدية عنابة. وتمثل في انحراف سيارة من نوع بيجو 207 وسقوطها في حفرة. المركبة سقطت في حفرة تخص أشغال قنوات صرف المياه بعمق يفوق 5 متر.

الحادث خلف إصابة السائق بجروح خفيفة على مستوى الرأس والرقبة وحالته مستقرة بعد نقله للمستشفى الجامعي إبن رشد من قبل وحدات الحماية المدنية التي تدخلت على الفور لاخراجه من الحفرة.

طالع أيضا:

عثرت فرقة الغطاسين للحماية المدنية على جثة عامل بميناء مستغانم يبلغ من عمر 55سنة الذي سقط بحوض مائي على مستوى الميناء.

حيث باشرت فرقة الغطاسين للوحدة البحرية عملية البحث في ظروف جوية ممطرة وبعد صعوبة في إمكانية العثور عليه. بسبب شساعة مكان الغرق وإستحالة الرؤية تم وضع مركز قيادة عملياتي للحماية المدنية من أجل وضع مخطط للبحث.

وعليه تم الإستنجاد بفرقة الغطاسين لولايتي غليزان ومعسكر بهدف تقديم الدعم قصد البحث عن الرجل الذي عثر عليه متوفي في الحوض المائي بميناء مستغانم.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb