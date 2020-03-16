جريدان: تمويل المؤسسات الناشئة سيكون من طرف صندوق الدعم الجديد

كشف وزير المؤسسات الصغيرة والناشئة واقتصاد المعرفة، ياسين جريدان، أن “صندوق الدعم هو من سيتكلف بتمويل المؤسسات الناشئة وليس أونساج”.

وقال جريدان، اليوم الإثنين، أن تمويل المؤسسات الناشئة لن يتم من أونساج بل من صندوق الدعم الذي خلقه رئيس الجمهورية”.

وأضاف الوزير عن وجود “طرح سنقدمه للحكومة من أجل إحتواء المشاريع الفاشلة أو المفلسة التي تأسست في إطار أونساج”.

وأشار أن تلك “المشاريع يمكن إعادة توجيهها لنشاطات أخرى”.

وأكد جريدان في ذات السياق، أنه “لن يتم تحديد سقف لحجم تمويل المؤسسات الناشئة، بل سيتم فقط تقييم كل فكرة وما تحتاجه من أموال”.