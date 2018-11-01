جريدة”النهار” تحتفل بالذكرى الـ 11 لتأسيسها

تحتفل جريدة “النهار” اليوم الخميس، بالذكرى الـ 11 لتأسيسها والتي تتزامن مع الذكرى الـ 64 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

ومع مرور هذه الفترة، استطاعت الجريدة أن تسيطر على المشهد الإعلامي في الجزائر، والدفاع عن الهوية الوطنية.

خطها الافتتاحي يهدف إلى إيصال المعلومة للمواطن، دون المساس بحياة الأشخاص أو مزايدات.

الجريدة تضم طاقم شاب، همه الوحيد إيصال المعلومة كما هي وبمصادرها.

للإشارة، كل ما وصلت إليه الجريدة راجع للمسؤولين الذين وضعوا ثقة في الشباب وخريجي الجامعات.

وعلى رأسهم الرئيس المدير العام للمجمع “أنيس رحماني” ومديرة التحرير “سعاد عزوز”.

وبهذه المناسبة نهنئ كل الزملاء العاملين في الجريدة، وإن شاء المزيد من النجاح.