جريدة المجاهد: الشعب الجزائري يقطع الطريق على المحاولات الأجنبية لإعادة كتابة السيناريو السياسي

نشرت جريدة المجاهد مقالا سلطت فيه الضوء على محاولات فرنسا المتكررة للتأثير في شؤون الجزائر عبر تقارير مزيفة وتدخلات سرية. والصراعات التاريخية والسياسية التي شكلت توترا مستمرا في العلاقات بين البلدين.

وجاء في المقال:

بعد ستين عامًا من الاستقلال، ما الذي يخشاه القادة الفرنسيون لكي يستمروا في الاعتماد على تقارير مزيّفة عن الجزائر، أعدتها أجهزة أمنهم وسفارتهم في الجزائر العاصمة؟

لقد كانت العلاقات الجزائرية-الفرنسية متوترة بالفعل على مدى ستة عقود، ولم تكن سوى ذلك. هل كان من الممكن أن يكون الأمر خلاف ذلك؟ من الصعب، في الواقع، العثور في العالم على مثال أكثر تعقيدًا وصدمة من الاستعمار. فقد انتهى الاستعمار في حمام من الدماء وبثمن أفعال غير مشرفة من قبل الجيش الاستعماري، حملت وصمة العار للتعذيب بالنسبة لفرنسا، موطن حقوق الإنسان. هذه هي الخلفية التي لطالما حددت إيقاع هذه العلاقة المعقدة.

ولكن، بعد 60 عامًا من الاستقلال، ما الذي يخشاه القادة الفرنسيون لدرجة أنهم يواصلون الاعتماد على تقارير مزيفة عن الجزائر أعدتها أجهزة أمنهم وسفارتهم في الجزائر العاصمة؟ لطالما أضلت هذه الوثائق المزيفة أعلى السلطات الفرنسية، ودفعتها إلى اتخاذ قرارات متسرعة، غالبًا ما تكون ضارة، وبعيدة دائمًا عن واقع الجزائر الذي كانوا يعتقدون أنهم يعرفونه. تقارير أعدها عدد كبير من المخبرين حول دبلوماسي مزيف، هو ڨزافييه درينكور، على سبيل المثال لا الحصر. منذ الأشهر الأولى للاستقلال في عام 1962، بذلت فرنسا، التي هُزمت بعد 132 عامًا من الاستعمار، جهودًا كبيرة لتشكيل خامس طابور، بهدف فرض سلطة في الجزائر تكون مواتية لها عن طريق التعيين.

منذ ذلك الحين، لم تتوقف فرنسا عن العمل سراً أو بشكل مباشر، حسب الظروف. لقد كانت حاضرة في كل الأحداث والأزمات، وسريعة دائماً في زرع بذور عدم الاستقرار. يمثل العشرية السوداء، 1990-2000، بالنسبة للمؤرخين، نموذجاً مثيراً للاهتمام بشكل خاص لهذا السلوك الفرنسي. فبينما كانت الجزائر وشعبها وجيشها يقاتلون بمفردهم إرهابًا غير مسبوق في عنفه، ذهبت فرنسا في سخريتها إلى حد التواطؤ مع الأصولية الإسلامية. فقد تعاونت علنًا مع هذه الآفة المدمرة. ألم يُعرب الرئيس فرانسوا ميتيران، علناً عن معارضته الشديدة لوقف العملية الانتخابية؟ لقد طالب بمواصلة الانتخابات التشريعية، التي أُجريت في عام 1991، والتي كانت ستؤدي إلى تثبيت الأصولية بشكل نهائي على رأس البلاد، والتي يجدها الإليزي أكثر قبولاً من الوطنية والقومية.

بالنسبة لفرنسا، كانت هذه فرصة سانحة لم تكن تتوقعها، لإبعاد المسؤولين الذين خاضوا حرب الاستقلال، وكذلك جميع الوطنيين، عن السلطة. كانت محاولة خبيثة لترويض الجيش الوطني الشعبي الباسل، حارس قيم الأمة. وهكذا ابتكرت فرنسا نفسها ووسائل إعلامها الرئيسية عبارة ”من يقتل من؟“ في الوقت الذي كان فيه الجيش والأجهزة الأمنية الجزائرية يخوضان حربًا لا هوادة فيها ضد الإسلاموية، وبذلك برأت الإرهابيين من جميع الجرائم البشعة واتهمت الجيش الوطني الشعبي والأجهزة الأمنية. وكان هذا خطاباً ساخراً يكشف عن دعم حقير لقتلة النساء والأطفال. وخلال العشرية السوداء، حظيت هذه الأوساط نفسها بكل المساعدة الفرنسية (تصاريح دخول فرنسية تُصدر فوراً عند الشباك، بالإضافة إلى مساعدة يومية في فرنسا بقيمة 120 فرنكاً في اليوم من قبل جمعية تعمل في فرنسا تحت إشراف أجهزة هذا البلد).

كادت هذه الاستراتيجية المؤثرة أن تنجح خلال العقدين 1999-2019، عندما رحب قادة ذلك الوقت بالفرنسيين، ومنحوهم حرية الوصول إلى كل شيء وفي جميع المجالات. وقد استقرت السفارة الفرنسية في الجزائر في موقف التدخل، ولم تبخل في إصدار تقارير مزيفة تشهد على صحة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. حتى قصر الإليزي انخرط في ذلك. أثناء زيارة عمل إلى الجزائر في جوان 2015، ألم يُثر الرئيس فرانسوا هولاند استياء وسائل الإعلام عندما قال إنه ”من النادر أن تلتقي برئيس دولة يتمتع بهذه الحيوية“؟ كان لا بد من انتظار ربيع 2019، مع ظهور حركة ”الحراك“ المباركة، حتى يتفهم سفير فرنسا آنذاك، وهو شخص مثير للجدل لا يزال يظهر حتى اليوم على شاشات التلفزيون الفرنسي بصفته ”خبيراً“ في شؤون الجزائر التي لم يعرفها حقاً أبداً، أن فرنسا الرسمية مرفوضة من قبل الجزائريين.

أخذت الحركة الشعبية السلمية المثيرة للإعجاب السفارة الفرنسية على حين غرة، والتي كانت في ذلك الوقت تدافع بعناد وتدخّل صارخ عن ولاية رئاسية خامسة، من أجل تنصيب الطابو الخامس لها في السلطة. مرة أخرى، ذهبت جهودها سدى. كان الحراك بمثابة انقلاب منقذ. لقد جاء لوضع حد للانجراف الأوليغارشي نحو وضع الجزائر تحت الوصاية. ماذا يمكن أن نقول سوى أن خيبة الأمل كانت كاملة بالنسبة لفرنسا التي رأت عملاً صبرت عليه وعملت عليه بجدية على مدى عقود يتلاشى كالثلج تحت أشعة الشمس. كان اختيار الشعب بإنهاء الولاية الخامسة بمثابة ضربة قاضية. كان هذا الحراك السلمي درساً في الديمقراطية والمواطنة للعالم بأسره. تظاهر عشرات الملايين من الجزائريين في الشوارع دون أن تسيل قطرة دم واحدة. على الرغم من هذا الحكم الشعبي الجزائري النهائي، لم تستسلم فرنسا. فهي تحاول القيام بمناورة أخيرة، من خلال فرض فترة انتقالية أعدت لها كل شيء مع شقيق ومستشار الرئيس الراحل، لتعيد بذلك سيناريو تونس مع منصف المرزوقي جزائري. ها نحن ذا، مع قائمة تضم كل الطابور الخامس ووكلائه المعتادين.

في وزارة الخارجية الفرنسية، يسود جو من الحماس. تعمل الفرق على قدم وساق، والمشروع جاهز والاستراتيجية واضحة. وزير الخارجية، جان إيف لودريان، يتقدم إلى الواجهة ويصرّح أمام وسائل الإعلام منتصراً: ”الجزائر بحاجة إلى فترة انتقالية!“ خبرة غير أنانية - بالطبع! – وخلف الكواليس، يضيف الرئيس ماكرون طبقة أخرى، باقتراحه تمديد الولاية الرابعة لمدة عامين وإقامة فترة انتقالية. لم تنجح هذه المحاولة. تجرؤ فرنسا على محاولة أخرى، مستغلة نفوذ الجالية الجزائرية في الخارج، التي تم تهميشها على مدى عشرين عاماً، لدمجها في سياستها المعادية للجزائر ورفض الانتخابات. ألم تترك كبار السن يتعرضون للاعتداء تحت أنظار الشرطة السلبية خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2019 في بعض مراكز الاقتراع في باريس؟ كانت الرسالة واضحة: لا انتخابات رئاسية، بل انتقال، وإلا فإن مصداقية الانتخابات ستتضرر وستشجع المظاهرات في الشوارع في الجزائر.

هذه الانتخابات الرئاسية لعام 2019، وهي الأكثر حرية وشفافية منذ الاستقلال، شهدت انتخاب مرشح لم يكن في خطط فرنسا. مرة أخرى، أجهض الجزائريون هذه السيناريوهات التي تم تدبيرها بعناية. فقد اختاروا مرشحًا ينحدر من عائلة وطنية، ويعرف البلاد جيدًا، ويتمتع بخبرة قوية في الإدارة والحكم، ومشهود له بكفاءته ونزاهته، ومعروف بانتقاده للأوليغارشية والكليبتوقراطية.

لم يتأخر رد الفعل الفرنسي. فور توليه منصبه، تعرّض الرئيس تبون لانتقادات شديدة من فرنسا. كان من الواضح أن فرنسا لم تتقبل وصول رجل إلى السلطة لا يمكن أن تؤثر عليه (التأثيرات التقليدية) لدوائره المألوفة. القوّة الاستعمارية السابقة، التي لا تزال عالقة بين القلق والحنين إلى ”الجزائر التي عرفها آباؤنا“، تكرر ردود أفعالها القديمة التي لا تزال راسخة.

لنتذكر أن الرئيس ماكرون انتظر أربعة أيام قبل أن يهنئ الرئيس المنتخب، في حين أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب قدم تهانيه في نفس اليوم للرئيس تبون على انتخابه، في رسالة مشيدة. منذ ديسمبر 2019، بدأت الجزائر في تعافيها، ووضعت رفاهية الشعب الجزائري على رأس أولوياتها، مع إيلاء اهتمام خاص للشتات.

هناك العديد من المشاريع الضخمة قيد التنفيذ. سيقوم الرئيس عبد المجيد تبون بافتتاح أحد أكبر المشاريع في تاريخ الجزائر المستقلة “خط السكك الحديدية بين بشار وتيندوف”، المخصص لاستغلال حقل الحديد الضخم في غارا جبيلات، والذي تم تنفيذه دون اللجوء إلى الديون. يضاف هذا الإنجاز التاريخي، المعجزة الجديدة للجزائر، إلى مشروع خط أنابيب الغاز عبر الصحراء، والطريق السريع عبر الصحراء.

كل هذه المشاريع من شأنها أن تجعل الجزائر محورًا اقتصاديًا للقارة الأفريقية. وماذا عن فرنسا؟ ظلت عمياء بسبب تقاريرها المزيفة وكراهيتها العميقة، رافضة بعناد الاعتراف بحقيقة الجزائر الحرة والسيادية والمتقدمة. ومع ذلك، لا تفتقر الحجج العقلانية لإعادة بناء علاقة هادئة، على قدم المساواة، بين قوة أفريقية وقوة أوروبية. واليوم، تغرق فرنسا في كابوس غريب، وتشهد عاجزةً السقوط الحتمي للجمهورية الخامسة، التي ولدت مع حرب الاستقلال 1954-1962. وهي معرضة للزوال، طالما بقيت أسيرة هذا الكراهية تجاه الجزائر. إنها مفارقة تاريخية قاسية.

