جريدة لوسوار دالجيري: السيد وتلميذه يختاران مسار مزبلة التاريخ

لا تزال فرنسا الاستعمارية والمغرب يزعمان امتلاك الصحراء الغربية أرضا وشعبا ضاربين عرض الحائط كافة قرارات الأمم المتحدة.

وجاء في مقال نشرته جريدة “لوسوار دالجيري” بعنوان: ” فرنسا تلاحق من قبل شياطينها الإستعماريين”، أن فرنسا الاستعمارية اخترقت الشرعية الدولية بمنحها ما لا تملك لمن لا يستحقه في دافع استعماري محض. كما أنها تجاهلت كافة قرارات الأمم المتحدة وهاجمت مجلس الأمن وداست على العدالة الأوروبية في قضية الصحراء الغربية.

وأوضحت الجريدة أن المستعمران “السيد وتلميذه ملك المغرب يزعمان أن ملكية أراضي شعب الصحراء الغربية للمغرب بطريقة مخزية وغير أخلاقية. ويعيدان إلى الحياة النظام الاستعماري في القرن الـ 19 بكل فظائعه ومظالمه بعد استعمار المغرب للصحراء الغربية منذ 1975.

وتابعت جريدة لوسوار دالجيري، أن “فرنسا الاستعمارية أعادت بشكل بائس فكرها في منطقة لن يتوقف شعبها أبدا عن لعنتها. وتريد حرمان الشعب الصحراوي من وطنه وخيراته تحت أطماع وذرائع تجارية ووهمية.

واختتمت الجريدة مقالها بعبارة “الويل لأولئك الذين اختاروا وجهتهم النهائية: مزبلة التاريخ”.