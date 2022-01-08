جريدة ليكيب.. الجزائر أبرز المرشحين للتتويج بكان الكاميرون

كشفت جريدة ليكيب الفرنسية، عن ترشيحاتها للمنتخبات الإفريقية للتويج بكأس أمم إفريقيا 2021، المقرر انطلاقها غدا الأحد بالكاميرون.

ووضعت جريدة ليكيب، المنتخب الجزائري، كأبرز مرشح للتويج بكأس أمم إفريقيا 2021، في صدارة الترشيحات.

كما وضعت الجريدة الفرنسية، منتخب السنغال كثاني مرشح، فيما تقاسم المركز الثالث منتخبي المغرب، والكاميرون، منظم الدورة.

وبنسبة أقل تم ترشيح كل من منتخبات مالي، مصر، تونس، كوت ديفوار، نيجيريا، بالإضافة للمنتخب الغاني.