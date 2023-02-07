جريدة” charlie hebdo” تسخر من مأساة ضحايا زالزال تركيا وسوريا

سخرت جريدة شارلي إيبدو الفرنسية charlie hebdo من مأساة ضحايا الزالزال الذي ضرب امس الإثنين كل من تركيا وسوريا.

ونشرت جريدة شارلي إيبدو صورة كاريكاتورية تسخر بها من ضحايا مأساةزلزال تركيا وسوريا الذي راح فيه الالالف من لأشخاص والجرحى.

وعلقت الجريدة في الرسم الذي يصور الركام والبنيات المدمرة جراء الزلزال بـ “لا حاجة لإرسال دبابات”.

هذا ولاقت هذه الجريدة عدد كبير من الإنتقاذات المنابر الإعلامية وكذا رواد منصات التواصل الإجتماعي

كما نشر التلفزيون العربي تغريدة عبر حسابه على التويتر يستنكر هذا العمل وكتب “مجلة “شارلي إيبدو” الفرنسية تسخر من ضحايا الزلزال بنشر صورة كاريكاتورية للركام في #تركيا وتعلّق بـ “لا حاجة لإرسال دبابات”.”