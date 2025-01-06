قناة النهار جريـ.ـمة مروعة..شاب يقـ.ـتل صديقه حـ.ـرقا بسبب 2000 دج بالبليدة بقلم قناة النهار نشر في 06 جانفي 2025 - 10:54 شارك غرِّد أرسل 100 0 جريـ.ـمة مروعة..شاب يقـ.ـتل صديقه حـ.ـرقا بسبب 2000 دج بالبليدة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/5Kyyh اقرأ أيضا مع برودة الطقس..مواطنون يقبلون على الأعشاب الطبيعية قناة النهار 23 ديسمبر الموطار المخفي يوقف سائقين كانوا يمشو في الاتجاه المعاكس.."إستمع لتبريراتهم" قناة النهار 26 ديسمبر هذه هي أفضل المشاريع الإنتاجية المربحة عند الجزائريين قناة النهار 21 ديسمبر البليدة: التصاميم العصرية للسيراميك المحلي..تخطف الأنظار و تتصدر الأسواق قناة النهار 23 ديسمبر الرئيس تبون :" وين كنّا ووين رانا.. مجمع صيدال سيسترجع مكانته الإنتاجية" قناة النهار 21 ديسمبر النوي يواصل زيارته لميدان مطار الجزائر الدولي.."نفطر هنا ونتعشا هنا" قناة النهار 29 ديسمبر حملات تحسيسية لتخفيض سعر كوب القهوة..استجابة واسعة من المقاهي قناة النهار 18 ديسمبر عطاف: عام 2024 كان عنوانه تقوية انتشار الدبلوماسية الجزائرية وتعزيز مكانتها إقليميا ودوليا قناة النهار 30 ديسمبر القفة التقليدية..تراث يختفي في الأسواق قناة النهار 22 ديسمبر صريح جدا / تحفيز نفسي ومعنوي .. هكذا حضر الأولياء أبنائهم للفصل الثاني قناة النهار 05 جانفي