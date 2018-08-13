جريمة أخرى بالشواطئ الجزائرية

اهتزت مرة أخرى الشواطئ الجزائرية بجريمة شنعاء، فبعد مقتل الشاب زوبير عيسى مصرع على يد مافيا “الباركينغ” ببجاية، ها هو شاب ثاني يذهب ضحية الدفاع عن شرفه بشاطئ الصخرة ببومرداس.

وتعود وقائع الحادثة الأليمة إلى أمس الأحد بعدما دخل شاب في الثلاثينيات من العمر في شجار مع مجموعة من الشباب مسبوقين قضائيا.

وهذا بعدما أن طلب منهم احترام عائلته والتوقف عن الكلام الفاحش لينتهي الشجار بمقتله بعدة طعنات بالخنجر .

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل جثة الضحية لمصلحة حفظ الجثث بالثنية، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادثة الاليمة.

وحسب المعلومات التي تحصل عليها النهار اونلاين فإن الضحية ينحدر من بلدية باب الزوار بالعاصمة والذي توجه رفقة عائلته لشواطئ بومرداس.