جريمة الإسماعيلية.. سفاح يقطع رأس شخص ويسير به في الشارع!

شهدت مدينة الإسماعيلية في مصر، جريمة بشعة أمس الإثنين، بعدما أقدم مواطن على ذبح آخر وسحله وفصل رأسه عن جسده.

ووقعت هذه الجريمة البشعة تحديدا في شارع طنطا بالإسماعيلية، حيث أقدم شخص في الثلاثينيات على الاعتداء على آخر باستخدام سلاح أبيض.

وقام الجاني بقتل الضحية وسحله وفصل رأسه عن جسده، والسير به في الشارع، حسب جريدة “الوطن المصرية”.

ووقعت الجريمة في الشارع وسط ذهول المارة الذين لم يجرأ أحد منهم على الاقتراب منه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الجاني عقب تعقبه من قوات الأمن، بالتعاون مع عدد من المواطنين الذين حاولوا القبض عليه.

وزارة الداخلية المصرية: الجاني “مهتز نفسيا”

أوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنها ضبطت “مهتزا نفسيا” بالإسماعيلية “سبق حجزه بإحدى المصحات للعلاج من الإدمان” قام بالتعدي بساطور على عامل، مما أدى إلى فصل رأسه وكان يتلفظ بكلمات غير مفهومة.

وأضافت الوزارة أنه بالفحص تبين أنه كان يعمل بمحل آثاث خاص بشقيق المجنى عليه.

إعترافات صادمة لسفاح الإسماعيلية في التحقيقات

كشف المتهم أمام أجهزة التحقيق أن سبب قتله للمجني عليه أخذاً بالثأر لشرفه بسبب قيامه باغتصاب أمه وأخته، حسب موقع “المصري اليوم”.

بينما أكد شقيق المجني عليه أن القتيل يوم الحادث خرج لإحضار الفطور لأسرته.

مضيفا أن القاتل كان يعمل مع شقيقه المجني عليه في محل أثاث في شارع طنطا.

وتابع في تصريحات إعلامية أن المتهم كان يجلس معه منذ يومين وعرض عليه شراء بعض قطع الأثاث المستعملة.

وقال ذات المتحدث: “كنا نعتبره واحدا من أولادنا وشقيقي المجني عليه هو اللي يعتبر مربيه”.

ونفى شقيق المجني عليه اتهام القاتل بأن شقيقة تعدى جنسيا على أفراد اسرته.

وقال إن المجني عليه كبير في السن ومريض كبد ومتزوج ويعول 7 أبناء.

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