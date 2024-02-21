جريمة الكترونية.. توقيع مذكرة تفاهم بين افريبول و”جروب آي بي”

تم توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية في افريقيا. بين آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي “افريبول”، و”جروب آي بي” الشركة العالمية. الرائدة في مجال الأمن السيبراني، ومن أهم مطوري الحلول من اجل الكشف والوقاية من الجرائم السيبرانية.

ووقع الوثيقة كل من المدير التنفيذي لافريبول، جلال شلبا، و الرئيس التنفيذي لشركة “جروب آي بي”، ديميتري فولكوف. وذلك خلال حفل اقيم بمقر أفريبول بالجزائر العاصمة. وبحضور ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والمركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب.

وتقضي مذكرة التفاهم هذه، “بتسهيل التعاون بين الجانبين الذين التزما بتعزيز تعاونهما في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية في افريقيا”.

كما تشمل الشراكة بين افريبول و”جروب آي بي”، موضوع تبادل المعلومات الاستخبارية. وتبادل الأفكار حول مجرمي الانترنت وشبكاتهم وإجراء تحقيقات. وعمليات تعاونية ضد الجرائم الالكترونية في القارة الإفريقية، حسبما تمت الإشارة إليه.

كما تم التأكيد في ذات السياق، ان هذا التعاون سيؤدي الى تطوير وتنفيذ مبادرات مشتركة بين الجانبين تتعلق بمراقبة التهديدات السيبرانية والوقاية من نشاطات النصب و الاحتيال.

وتعد آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (افريبول)، مؤسسة تابعة للاتحاد الإفريقي ومكلفة بتعزيز التعاون بين قوات الشرطة في الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب والجرائم الالكترونية.