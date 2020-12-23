جريمة بشعة بالوادي.. العثور على شاب معلق بسلك حديدي في مرش حمام!

اهتز الشارع المحلي بولاية الوادي، اليوم الأربعاء، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من العمر.

ووقعت الجريمة داخل إحدى المنازل بحي الناظور ببلدية الوادي.

أين تلقت مصالح الأمن بلاغ بوجود شخص متوفي في ظروف غامضة داخل حمام المسكن.

وبعد التوجه إلى المكان بمعية وكيل الجمهورية والحماية المدنية وطبيب، تبين أن الجثة تعود إلى “م.ح”.

وبعد المعاينة الأولية تبين أنها جريمة قتل، حيث عثر على الضحية معلقا في الحمام بسلك معدني.

وكان الضحية، متواجدا لوحده في المسكن الذي لا يملكه، وتعود ملكيته لصهره الذي لم يكن موجودا به.

لتباشر مصالح الشرطة العلمية عملية المعاينة والتحقيق في مسرح الجريمة، فيما تم نقل الجثة إلى مصلحة التشريح بمستشفى الشط.