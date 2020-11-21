جريمة بشعة بسوق أهراس.. العثور على شيخ وزوجته مقتولين بآلة حادة

اهتز، عشية اليوم السبت، سكان منطقة الدريعة بولاية سوق أهراس، على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها شيخ وزوجته.

ووجد الشيخ وهو في العقد التاسع من عمره، وزوجته العجوز وهي في العقد الثامن من عمرها، مقتولين، بعد أن تلقيا طعنات بآلة حادة من طرف مجهولين داخل منزلهما.

ولاذ المشتبه فيهم بالفرار، نحو وجهة مجهولة تاركين الضحيتين يسبحان في بركة من دمائهما.

قبل أن يتفطن لهما الجيران الذين أبغلوا المصالح الأمنية، والتي سارعت إلى عين المكان رفقة عناصر الحماية المدنية.

ليتم تحويل جثتي الضحيتين بعد معاينتهما بمسرح الجريمة، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مداوروش، لعرضهما على مصلحة الطب الشرعي وتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

ومن جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة، تحقيقا أمني معمق لمعرفة حيثيات الجريمة التي ظلت حديث العام والخاص بالمنطقة طيلة أمسية اليوم.

لا سيما وإن الشيخ الضحية وزوجته العجوز يتمتعان بسمعة طيبة بمنطقة الدريعة، وليس لهما أية مشاكل مع أي كان.

هدا وقد خيم عشية اليوم الحزن والأسى على سكان منطقة الدريعة بولاية سوق أهراس، لهول هذا الخبر، وطالبوا بتشديد أقصى العقوبات على الفاعلين.