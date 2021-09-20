جريمة بشعة بطلها مصري قتل طفلته بوضع مبيد حشري في حليبها

نشر موقع “صدى البلد” المصري، تفاصيل جريمة بشعة، قام خلالها أب بوضع السم لابنته في حليب الرضاعة ليتخلص منها.

وروت والدة الطفلة، تفاصيل الواقعة قائلة: “ربنا شاء أني أجيب طفل. رغم أن زوجي لم يكن يرغب في أطفال آخرين حتى انه طلب مني أن أجهض وأنا رفضت…”

وتابعت: ” قالي لو جبتيه سوف تحصل مشاكل كتير وسيضرنا كثيرا”.

وتابعت: “قالي لي انه سيبيع الطفل بعد الولادة مؤكدا انه لا يصرف على الطفل أي مليم. وكان مصمم على بيع الطفل بعد الولادة مبررا فعلته بعدم وجود عنده أموال لاستخراج شهادة الميلاد.

وأضافت: “بعد 40 يوما من الولادة بعدما توجهت الى العمل و تركت له المولود ، كان يعطيها الحليب”. كان بيموتها بالبطيء وكان بيغطيها بالبطانية”.

وأضافت “يوم الخميس حضر لنا الطعام و وضع لي فيه منوم. و بعدما حضر الحليب للرضيعة.”وحط لها دواء صراصير في لبن الرضاعة”، ..استيقظت قبل الفجر.”.

وتابعت “قالت لي الجارة أن البنت ماتت، والمعمل الجنائي قال أنها ماتت بسبب السم”. موضحه “ولما طلبت منه الذهاب إلى مستشفى عمومي،… قاللي ” أنتي عايزه تحبسيني.. ”

واختتمت: ” أنا طالبت بإعدامه لأن بنتي بتجيلي كل يوم في المنام تقلي أنا عايزه حقي”.