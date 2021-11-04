جريمة بشعة بمعسكر.. مقتل أستاذة خنقا بعد سرقة منزلها!

إهتز حي القرابة الشعبي في مدينة المحمدية بمعسكر، صبيحة اليوم الخميس، على وقع خبر وقوع جريمة بشعة، حيث تم العثور على جثة سيدة تعرضت للخنق داخل منزلها.

وحسب مصادر محلية متطابقة، غادرت الضحية “ب.خ” وهي أستاذة لغة فرنسية متقاعدة، في العقد الخامس من عمرها، موقع الحفل التراثي المعروف بـ”وعدة الديوان” في ساعة متأخرة.

والتحقت الضحية بمسكنها القريب من محيط الحي، قبل أن يتم العثور عليها مقيدة بشريط وملقاة في إحدى غرف البيت، في جريمة بشعة.

وأظهرات التحريات أن الضحية تعرضت لسرقة أغراضها من ضمنها حلي ومجوهرات كانت تحتفظ بها.

كما تمت ملاحظة وجود فوضى كبيرة في كل أرجاء منزل الضحية، مما يدل أنه قد تعرض للسرقة.

هذا وقد تم رفع البصمات من طرف عناصر فرقة الشرطة العلمية الموفدة من مديرية الأمن الولائي للتحقيق.

كما تم نقل جثة الضحية، إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الإستشفائية دحو دحاوى بالمحمدية.

وبالموازاة مع ذلك، تم فتح تحقيق جنائي فوري من طرف أمن الدائرة بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية.

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يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp