جريمة بشعة تهز ألمانيا.. أم تقتل خمسة من أطفالها وتحاول الانتحار

أقدمت أم ألمانية، اليوم الخميس، على قتل خمسة من أطفالها، فيما نجا آخر، في شقة ببلدة زولينجن، غرب ألمانيا.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية على موقعها الإلكتروني، نقلا عن الشرطة أنها عثرت على جثث خمسة أطفال في شقة ببلدة زولينجن.

وقالت إن جدة الأطفال اتصلت بالشرطة لتبلغها بأن ابنتها، 27 عاما، قتلت خمسة من أطفالها وتركت المنزل مع طفل آخر.

وأفادت ذات الصحيفة الألمانية أن الشرطة عثرت على الأطفال المقتولين وأعمارهم عام وعامان وثلاثة أعوام وستة أعوام وثمانية أعوام.

وأضافت أن الأم قفزت أمام قطار في دوسلدورف قرب زولينجن، بعد ظهر اليوم، ونجت من الموت لكنها أصيبت بجروح خطيرة.

وأشارت صحيفة بيلد الألمانية على موقعها الإلكتروني أن ابنها الآخر البالغ من العمر 11 عاما عثر عليه سالما بمنزل جدته.