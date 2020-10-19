جريمة بشعة تهز العراق.. أم ترمي بطفليها في نهر دجلة من أعلى الجسر

هزت حادثة مؤلمة الرأي العام في العراق، بعدما أقدمت سيدة عراقية على رمي فلذتي كبدها من أعلى جسر الأئمة في نهر الدجلة بالعاصمة بغداد.

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، السيدة، وهي ترمي طفليها البالغين من العمر 3 سنوات وعامين، من فوق الجسر إلى النهر مباشرة.

وأثارت هذه الحادثة، غضب الشعب العراقي والذين طالبوا بإنزال أقصى العقوبات في حق السيدة.

وحسب ما نقلته وسائل الإعلام، عن ناشطين عراقيين، فإن الأم أقدمت على هذا الفعل الشنيع بسبب خلافات مع طليقها.

فيما كشفت ذات المصادر، إنه قد تم القبض على السيدة وإنتشال جثتي الطفلين من النهر.

هذا وساعدت كاميرات المراقبة بجسر الأئمة، الشرطة، على التعرف على السيدة والقبض عليها.