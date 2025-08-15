جريمة بشعة تهز حسين داي.. مقتل شاب على يد أصدقائه!

تمكنت مصالح أمن دائرة حسين داي في العاصمة، من توقيف مشتبه فيه، في جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 23 سنة.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الضحية تعرض لثلاث طعنات غادرة في القلب، الظهر، والرقبة.

وأوضحت المصادر أن الجريمة تمت بعد أن اتفق عدد من أصدقائه على غدره، حيث نفذ أحدهم الجريمة.

وأكدت المصالح الأمنية أن المشتبه فيه، كان في حالة فرار، قبل أن يتم توقيفه.

كما أوضحت أن المشتبه فيهم في هذه الجريمة هم شباب لا تتجاوز أعمارهم 24 سنة.

ولا يزال التحقيق جارياً لكشف المزيد من التفاصيل حول الأسباب والدوافع الحقيقية وراء هذه الجريمة المروعة.