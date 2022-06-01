جريمة بشعة تهز مصر.. أم تقتل أطفالها الثلاثة ثم تحاول الانتحار

اهتزت مصر على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 سنين و3 أشهر. حيث قامت والدتهم بذبحهم من الوريد إلى الوريد ثم تركت رسالة لزوجها وحاولت الانتحار.

ونص الرسالة جاء كما يلي: “أنا يا محمد وديت ولادك للجنة. أنت كمان هتروح معاهم الجنة، علشان مقصرتش معانا في أي حاجة، أنا اللى قصرت معاهم وبالذات أحمد. فكان لازم أوديه الجنة، لأن ذنبه في رقبتي، لا علمته الكلام ولا الحياة ولا التعليم، وإخواته معاه في الجنة..”

وأضافت في رسالتها: “اصبر واحتسبهم عند الله، ويا بختك بالجنة. أما أنا فادعيلى علشان كنت بتعذب في الدنيا ومش قادرة أعيش، سامحني ربنا يكرمك باللى تستاهلك. ويعوض عليك بولاد أحسن من ولادي”.

مسرح الجريمة..

وذكر الإعلام المصري أن مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية. يفيد بورود بلاغ لضباط مباحث مركز شرطة منية النصر بقيام سيدة بإلقاء نفسها أمام جرار زراعي. مما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة، ونقلها لمستشفى منية النصر ولسوء حالتها تم تحويلها لمستشفى المنصورة التخصصي”.

وتابعت: “بانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة النصر وبالفحص. تبين أن المصابة تدعى حنان م. ا (30 سنة)، حاصلة على بكالوريوس تربية قسم لغة عربية متزوجة من محمد .أ.م (33 سنة)، يعمل بالمملكة العربية السعودية”.

وأضاف التقرير “عثر أهالي قرية ميت تمامة أمس الإثنين على جثث الأطفال مذبوحين داخل شقة. في منزل عائلة الأب محمد .أ الذي تبين أنه مقيم بالسعودية للعمل هناك، وسافر منذ 6 أشهر”.

ولاحقا تم العثور على الأم في حالة صحية حرجة، حيث تم العثور عليها مصابة قرب القرية. تبعد عن المنزل حوالى 400 متر.

وفرضت الأجهزة الأمنية حصارا أمنيا حول منزل الضحايا، ووصل فريق من الطب الشرعي والأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الجريمة.

وتبين أن مسرح الجرمة عبارة عن شقة مكونة من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام. ولها 3 منافذ على الشارع عبارة عن شرفات ونوافذ.

وتبين سلامة منافذ الشقة ومخارجها، ولم يتم العثور على أثار عنف على الأبواب أو النوافذ. كما لم يتم مشاهد أثار بعثرة في محتويات الشقة، مما يبعد احتمال القتل بغرض السرقة.

وعثر على الضحايا الثلاثة مصابين بطعنات وجروج ذبحية بالرقبة، وكانت الطعنات جميعها قاتلة. وأدت للوفاة في غضون دقائق، وفقًا لما أجرته النيابة العامة من معاينة. وتم العثور على جثثهم بصالة الشقة وغرفة مخصصة للطفل الأكبر وشقيقه”.

اعترافات صادمة..

كشفت قاتلة أطفالها الثلاثة في اعترافات صادمة أمام جهات التحقيق، تفاصيل جديدة عن جريمتها المروعة.

وقالت: “أنا قتلت أولادي لأنني لا أريد الإنجاب مرة أخرى، الدنيا أسودت في وجهي. بعد ما أنجت بنتي سمية من 4 شهور”.

وأضافت “أمسكت بسكين المطبخ وذبحت أطفالي الثلاثة، واحدا تلو الآخر. ذبحت سمية في الأول وبعدها أخواتها أنس وأحمد. ومعرفتش أقتل نفسي، فخرجت من البيت ورميت نفسي قدام جرار زراعي”.

وواصلت قاتلة أطفالها الثلاثة “لم يكن عندي مشاكل في مصروف البيت، وكنت عايشة مستريحة ماديا. الموضوع كله أنني لم أكن أريد إنجاي الأطفال، والاكتئاب تملكني بعد ما خلفت البنت الأخيرة. كنت أريد قتل نفسي، لكنني قلت أنأن الأطفال سيتعذبون فاخترت لهم الجنة”.

وقالت “أنا قررت أقتل الأولاد وجبت قلم وورقة، كتبت رسالة لأبوهم، أني اختارت لهم الجنة، وسبت الورقة على التربيزة. وبعد كده دخلت المطبخ ومسكت السكين قتلت ولادي في أقل من 5 دقايق. ولما فشلت أني أموت نفسي بالسكين ده طلعت من البيت عشان انتحر قدام أي عربية أو جرار”.