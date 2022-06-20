جريمة بشعة تهز مصر.. طالب يذبح زميلته أمام الجامعة

شهدت محافظة الدقهلية شمالي القاهرة جريمة قتل بشعة. حينما ذبح طالب في كلية الآداب بجامعة المنصورة زميلته في الشارع وأمام المارة.

وفوجئ المارة بالطالب يمسك سكينا أمام شارع كلية الآداب، وبمجرد مغادرتهما البوابة انهال على زميلته طعنا. وحين سقطت على الأرض ذبحها.

وحاول بعض المارة منع المتهم من ارتكاب جريمته، لكنهم فشلوا في ذلك بسبب تهديده لهم بالسكين. وواصل طعن الضحية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وبعد ذلك تجمهر المارة والأهالي وتمكنوا من السيطرة على المتهم وانهالوا عليه ضربا حتى حضرت الشرطة وأنقذته من أيديهم.

وحاول المتهم طعن نفسه قبل أن يسيطر عليه الأهالي ويتم تسليمه للشرطة التي نقلته للمستشفى تحت حراستها بعد تبين إصابته.

المتهم سدرس في كلية الآداب جامعة المنصورة، والضحية زميلته بنفس الكلية. والاثنان من مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، ولم يتبين حتى الآن دوافع المتهم لارتكاب الجريمة.

وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على المتهم خلال تلقيه العلاج، ونقل جثة الضحية للتشريح.

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