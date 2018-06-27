جريمة بشعة..مختل يذبح طفلة من الوريد إلى الوريد أمام والدتها

أقدم مختل عقليا على ذبح طفلة من الوريد إلى الوريد أمام والدتها في القيروان وسط تونس.

وذكرت مصادر إعلامية محلية، أنّ قاتل الطفلة المدعوة مريم والبالغة من العمر ثلاثة سنوات قام باختطافها قبل قيامه بفعله الشنيع.

وقالت أم الضحية في حديث إلى الصحافة، إنها كانت تصطحب معها أبناءها الأربعة إلى المستشفى لإخضاع ابنتها الضحية وشقيقها التوأم للقاح دوري.

وبعد نزولها من سيارة الأجرة في محطة النقل، اقترب منها شخص وقام باختطافها من يد شقيقها الأكبر وشرع في ذبجها باستخدام سكين من الوريد إلى الوريد.

وكشفت أم الضحية أنها أصيبت بصدمة كبيرة بعدما شاهدت ابنتها تسبح في دمائها، وعندما اقتربت من الجاني حاول طعنها هي الأخرى قبل أن يتدخل المارة ويمسكون به.